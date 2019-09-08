Geleneksel "askıda ekmek" uygulaması internete taşındı

08.09.2019 11:06

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ, geleneksel "askıda ekmek" uygulamasını "Paylaşmak Güzeldir" sloganıyla internete taşıyarak hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Bursalılar için ekonomik ekmek, unlu mamuller, süt ve süt ürünleri üreten BESAŞ, maddi durumu iyi olmayan insanlara temel gıda ihtiyaçlarını ulaştırmak için web sitesi üzerinden "Paylaşmak Güzeldir" sloganıyla yardım kampanyası başlattı.

AA muhabirine yardım çalışmaları hakkında bilgi veren BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bektaş, gelişen teknolojiyi yakından takip ettiklerini ve bunu hem üretim faaliyetlerine hem de yardım çalışmalarına uyguladıklarını ifade etti. Bektaş, geleneksel askıda ekmek uygulamasını örnek alarak 2012 yılında başlattıkları "Ekmek Sepeti" kampanyasının geliştirdiklerini ve "Paylaşmak Güzeldir" sloganıyla internete taşıdıklarını söyledi.

Bektaş, "Ekmek sepeti kampanyasıyla muhtaç ve geliri az olan ihtiyaç sahibi insanlarımıza, hali vakti yerinde olan ve bunlara yardımcı olmak isteyen halkımız internet sitemiz üzerinden ister 1, ister 10, isterse 100 ya da 1000 ekmek bağışta bulunup yardım yapabiliyor. Biz de bu yardım kuponlarının ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmasında aracılık faaliyeti yürütüyoruz." dedi.

"3 milyon 476 bin 884 ekmek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştı"

Kampanya sayesinde 2012 yılından bu yana 60 binden fazla aileye yardım ulaştırdıklarını belirten Bektaş, "Bugün itibarıyla 3 milyon 476 bin 884 adet francalı ekmek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştı. Keza 21 bin 153 adet 1 kilogramlık yoğurt, yine 1 milyon 294 bin adet yumurta ve bin 155 adet beyaz peynir de yine ihtiyaç sahibi vatandaşımızın sofrasında yerini almıştır." diye konuştu.

Proje kapsamında ihtiyaç sahiplerine 6 çeşit ürün ulaştırdıklarını belirten Bektaş, hedeflerinin, ürün çeşitlerini artırmak ve mobil uygulamalarla erişimi daha kolay ve kullanışlı hale getirmek olduğunu ifade etti. Bektaş, "Şu anda 6 ürüne çıktık ancak önümüzdeki dönemde BESAŞ olarak yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sayesinde nasıl şirketimize yeni bir ürün kazandırıyorsak, bu ürünleri ekmek sepeti kapsamında da artırmayı planlıyoruz. Bu ürünleri sanal alemden doğrudan doğruya alma ve ihtiyaç sahibine ulaştırmayı da düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi hususunda da bilgi veren BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bektaş, kurdukları sistem sayesinde hayırseverlerin kendi belirlediği kişilere doğrudan yardım yapabildiği gibi havuzda biriken yardımların Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca tespit edilen ihtiyaç sahiplerine de ulaştırılabildiğini söyledi.

Bektaş, "Projemizin bir ayağı da Bursa Büyükşehir Belediyemizdir. Bursa Büyükşehir Belediyemiz bizden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yeterli sayıda ekmek kuponu ve ürün satın almaktadır. Bir de buna ilave olarak vatandaşlarımızdan gelen bağışları da yine biz Bursa Büyükşehir Belediyemizin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca belirlenmiş ihtiyaç sahiplerine de yardım ulaştırıyoruz. Yani ihtiyaç sahibi vatandaş iki şekilde tespit ediliyor. Biri, az önce söylediğim Büyükşehir Belediyemiz tarafından tespit edilmiş ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, diğeri ise komşusu tarafından fark edilen ve o komşusunun bağışıyla tespit edilen kişiler. Kurduğumuz sistem sayesinde bir kişi isterse ihtiyaç sahibi gördüğü komşusuna veya bir tanıdığına kendi ismini vererek ya da vermeyerek yardımı ulaştırabiliyor."

Bursalıların "Paylaşmak Güzeldir" projesine gösterdiği ilgiden onur duyduklarını ifade eden Mustafa Bektaş, hayırseverlere teşekkür ederek yardımların devamını beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA