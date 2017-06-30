Bu yıl 55'incisi düzenlenen Geleneksel Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri, kortej yürüyüşüyle başladı.



Akyazı Kenan Sofuoğlu Parkı'nda toplanan korteje, Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, güreşçiler ve vatandaşlar katıldı.



Davul zurna eşiliğinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından, gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Akcan, Akbalık Güreş Sahası'nda organize edilen güreşleri düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.



Geleneksel güreşleri güçleri yettiğince en güzel şekilde devam ettirmeye çalışacaklarını belirten Akcan, "Güreşler ecdattan bize kalan bir mirastır. Bunların devam etmesi, bizim için çok önemlidir. Ülkemizin zor dönemlerden geçtiği süreçte geçmişine bağlı olmak, bizim için çok önemlidir. Geçmişimize ne kadar bağlı olur, geçmişimizi ne kadar iyi yaşarsak, önümüzdeki günlerde adımlarımızı o kadar emin ve sağlam atacağımıza, geleceğimizin o kadar parlak olacağına inanıyorum. Bu güreşleri, Türkiye'de ikinci Kırkpınar olarak yapmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Güreşler, 2 Temmuz'da Akbalık Güreş Sahası'nda gerçekleştirilecek.