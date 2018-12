Geleneksel 14. Karadenizliler Gecesi Düzenlendi

Kayseri'de geleneksel hale gelen Karadenizliler Gecesi'ne büyük ilgi gösterildi.

Geleneksel 14. Karadenizliler Gecesine Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk katıldı.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik, bir arada yaşamanın mutluluğuna değinerek: "Siz Karadenizli hemşerilerimizle buluştuğumuz için teşekkür ediyorum. Rabbim 'Biz sizi farklı oluşturduk ki birbiriniz tanıyasınız' diye buyuruyor. Bu bizim zenginliğimizdir. Şehrimizde yaşayan farklı gruplar bulunmaktadır. Bunlar da bizim Kayseri'mizin zenginliğidir. Bir arada yaşamanın bir arada mutlu olmanın gerekliliğini herkese gösterdik. İnşallah rabbim ağzımızın tadını daim etsin bozmak isteyenlere de fırsat vermesin diye dua ediyoruz. Bundan sonra da sizinle beraber olmaya devam edeceğiz" dedi.

Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'de yaşayan Karadenizliler'in her geçen gün sayısının arttığını ifade ederek: "Kayserimizde artık Karadenizliler artık bizle beraber et tırnak olmuş ve neredeyse bir Karadeniz'in ilçesini veya bir beldesini rahatlıkla kapsayacak şekile gelmiştir. Bu açıdan biz sizlere minnettarız. Biz bu tür etkinliklere geldiğimiz zaman et ve tırnak olduğumuz dostlarımızı gördük. Bizler sizleri seviyoruz. İnşallah bundan sonra ki süreçte gayret göstereceğimizi, üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağımızı burada paylaşıyorum. Bizim liderimizin de Karadenizli olması, yüz akımız mazlum insanların lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadenizli olması bizim için ayrı bir onurdur. Kendilerinin son süreçte bize vermiş oldukları göreve de inşallah layık olma yolunda bundan sonra ki süreçte el ele gönül gönüle sizlerle birlikte daha güzel günlere diyoruz" diye konuştu.

Talas Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ederken, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da seneye de daha güzel bir kalabalıkla bir araya gelinmenin dileğinde bulundu. - KAYSERİ