Gelenek mi nefret suçu mu? Hırvatistan'da eşcinsel kuklaların yakılması tartışma yarattı

25.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 22:12

Hırvatistan'nın güneyindeki küçük Imotski kasabasında hafta sonu gerçekleşen bir festivalde eşcinselleri temsil eden bir maket yüzlerce kişinin önünde yakıldı.



İki erkeği sarılırken gösteren maket yanarken arka planda cenaze müziği çalındı ve kalabalıktan sevinç sesleri geldiği dikkat çekti. Euronews.com'da Görüntüle