Ege Üniversitesi(EÜ) Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Dansta Çalışma Alanları Öğrenci Çalıştayı" kapsamında "Gelenek İçin Dans" oturumu gerçekleştirildi.

EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Etkinlik Salonunda gerçekleştirilen oturuma EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin ve Dr. Öğr. Üyesi Füsun Aşkar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Oturuma konuşmacı olarak EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Dördüncü Sınıf Öğrencileri;Rojbin Ekinci, Yeşim Barlas ve Semih Dem katıldı.

"Diyarbakır Silvan Düğün Geleneği" konulu sunumu yapan Rojbin Ekinci, "Yaptığım bu çalışma zaman ve mekan içerisinde sınırlılık taşıdığı için mekana bağlıdır. Bu yoldaki çalışmam milli kültürümüzün zenginliğini ortaya koymakla beraber, değerler bırakmış olacaktır. Evlenme olayı, kızı istemeden başlayarak gerdek sonrasında devam eden,hazırlıkların bütünüdür. Silvan değişen hayat şartlarına rağmen gelenek ve göreneklerinden öz olarak çok şey kaybetmeyen nadir ilçelerimizdendir" diye konuştu.

Yeşim Barlas "İzmir-Şemikler Makedon Göçmenlerinin Geleneksel Dansları" konulu sunumu yaptı. Barlas,"İnsanlar yaşamları boyunca önlerine çıkan sorunlardan kaçmak istemişlerdir. Gerek zorunlu gerekse kendi istekleriyle daha iyi yaşam koşullarına ulaşmak isteyen Makedonlar da aynı şekilde sorunlardan uzaklaşmak amacıyla anavatanlarını terk etmek durumunda kalmışlardır. Ev kurabilme, iş bulabilme, daha iyi şartlarda sağlık hizmeti görebilme umuduyla yurtlarından ayrılan Makedonlar, kendi öz kültürlerini de yanlarında götürmüşler, nereye yerleştilerse orada kültürlerini yaşatmayı başarmışlardır" dedi

Oturumunun son konuşmacısı Semih Dem ise "İzmir Sediköy'de Dans Geleneği" konulu sunumunu gerçekleşirdi.

Kaynak: Bültenler