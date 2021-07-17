Gelenek geri döndü, elle pazarlığa devam
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gelenek geri döndü, elle pazarlığa devam

Gelenek geri döndü, elle pazarlığa devam
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Kurban bayramına sayılı günler kala kurban pazarları hareketlilik yaşarken, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler arasında yer alan elle pazarlıklar yasaklandı.

DÜZCE(İHA) – Kurban bayramına sayılı günler kala kurban pazarları hareketlilik yaşarken, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler arasında yer alan elle pazarlıklar yasaklandı. Ancak kurban pazarlarında gelenek halini alan elle pazarlıklar korona virüs riskine rağmen yapılmaya devam ediyor.

Kurban bayramına sayılı günler kalan kurbanlık alacaklarla satıcıların buluştuğu kurban pazarları hareketli zamanlar yaşıyor. Pazaryerleri kurbanlık hayvanlarla dolup taşarken, bayramda kurban kesecek vatandaşlarda bütçelerine uygun kurbanlık bulma telaşına girdi. Bu telaş içinde korona virüs ise unutuldu. Tarım Orman Bakanlığına gönderilen kurban pazarlarında alınacak önlemler çerçevesinde elle pazarlık yapmak yasaklanırken, kurbanlık satıcıları ile alıcılar ise bu yasağı görmezden geliyorlar. Kurban pazarlarında gelenek haline gelen kurban pazarlıkları elle yapılmaya devam ediyor.

Bayrama kurban keserek girmek isteyen vatandaşlar, satıcılar ile sıkı pazarlık yaparken aracılarda satıcı ile alıcılar arasındaki sıkı pazarlıkta arayı bulmak için pazarlık yapanların ellerini buluşturuyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor
Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Hakan Sabancı Aslıhan Karalar
Spor Ali Koç Balotelli Metin Oktay Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gelenek geri döndü, elle pazarlığa devam - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 01:25:43. #1.15#

title