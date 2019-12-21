"Geleneğe Ayarlı Saatler: Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar" paneli

21.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:02

Anadolu Mektebi tarafından "Geleneğe Ayarlı Saatler: Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar" başlıklı panel düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Doktora Salonu'ndaki panele Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Burhanettin Dönmez, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Prof. Dr. Abdullah Uçman, yazar Mustafa Kutlu ve şair Ali Ayçil'in yanı sıra Anadolu Mektebi öğrencileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Sami Güçlü, Anadolu Mektebi'nin kurulduğu 2012 yılından bugüne gençlere, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sunan yazarların eserlerini gönüllü olarak okutmayı amaçladığını ve hedefte önemli adımlar attığını söyledi.

Güçlü, mütefekkir Fethi Gemuhluoğlu'nun "Kişi düştüğü yerden kalkar ayağa, edebiyat ve sanatla ve başladı yurdumuzda yabancılaşma, yine edebiyat ve sanatla atılacak yurt dışına, sanatla kalkacağız ayağa." sözünü hatırlatarak, "Ülkemizin güçlü bir gençlik potansiyeli var. Ancak bu potansiyelin gerektiği insan gücünün hazır olduğunu söylemek kolay değil. Dolayısıyla bu hususta milletimizin büyük hayallerini gerçekleştirmek için zamana ve çok iyi hazırlanmış öncü kadrolara ihtiyacı var." dedi.

Anadolu Mektebi faaliyetlerinin Sakarya'da 12 kişiyle başladığını ve bugün 3 bin kişiye ulaştığını ifade eden Güçlü, 35 şehirde lise ve üniversite öğrencilerine Mustafa Kutlu, Tarık Buğra, Cengiz Aytmatov, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cengiz Dağcı, Samiha Ayverdi, Yahya Kemal Beyatlı, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy, Sezai Karakoç, Cemil Meriç ve Nurettin Topçu'nun külliyatlarını okuttuklarını dile getirdi.

Açılış konuşmasının ardından Osman Güçlü'nün başkanlığında panelist öğrencilerden Şeyma Sarı "Yahya Kemal'in Mimari Duyuşunu Aramak", Bilal Enes Özensel "Yahya Kemal ve Türk Musikisi", Abdülkadir Çakıl "Tanpınar ve Zaman Kırıntıları", Albina Altınok ise "Tanpınar'da Mazi Bağlamında Fert ve Toplumun Değişimi" başlıklı konuşma yaptı.

"Yahya Kemal 'Süleymaniye'de Bayram Sabahı' şiirini 25 yılda tamamladığını söylüyor"

Panelin değerlendirme konuşmasını yapan Prof. Dr. Abdullah Uçman, Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın birbirlerinden olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yahya Kemal ile Tanpınar'ın ilişkisi önce hoca-talebe ilişkisi olarak başlıyor, daha sonra ise dost ve arkadaş olarak 40 yıl devam ediyor. Tanpınar, Yahya Kemal Beyatlı'nın tarih ve millet hakkındaki fikirlerinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Ancak şiir anlayışları birbirinden farklıdır. Yahya Kemal 'Süleymaniye'de Bayram Sabahı' şiirini 25 yılda tamamladığını söylüyor. Daha mükemmeliyetçi bir şair. Ahmet Hamdi Tanpınar da Bergson, Marcel Proust gibi isimlerden etkilenmiştir."

Yazar Mustafa Kutlu ise panelist öğrencilerin konuşmalarını çok beğendiğini belirterek, "Üniversitelerin yanında böyle bir mektebin ve girişimin bulunması benim için çok büyük bir mutluluk. Bize bir iktidar değil, fikir lazım, bunu arıyoruz. Aramakla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır." şeklinde konuştu.

Kutlu, gençlerin okumasını teşvik etmenin önemine değinerek, düşünmek, konuşmak ve fikir serdetmek için ihtiyaç duyulan zemine bunun gibi girişimlerle ulaşılabileceğini söyledi.

Etkinlik, konuşmaların ardından katılımcıların panelde konuşan öğrencilerle fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA