Gelendostspor'da maddi kriz

13.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:25

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nin iddialı ekiplerinden Gelendostspor'da Teknik Sorumlu Fatih Bozbaş'ın istifasının ardından futbolcular tek tek takımdan ayrılıyor. Bordo-mavililerde Erhan Algül, Furkan Kayacan, Mustafa Turgut, Ramazan Arabacı, Özgür Altan, Ali Buharalı, Yılmaz Daldal, Anıl Çetinkaya ve Halil Can Aydemir takımdan ayrıldı.



Takımda teknik heyet ve futbolcuların ayrılmasının nedeninin ise maddi kriz olduğu ileri sürüldü. - ISPARTA

Kaynak: İHA