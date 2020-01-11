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Gelendostspor Antrenörü Bozbaş görevinden istifa etti

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nin iddialı ekiplerinden Gelendostspor'da Teknik Sorumlusu Fatih Bozbaş istifa etti.

11.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:39
Gelendostspor Antrenörü Bozbaş görevinden istifa etti

1. Amatör Ligi'nin iddialı ekiplerinden Gelendostspor'da Teknik Sorumlusu Bozbaş istifa etti.


Bozbaş, istifa gerekçesiyle ilgili bir açıklama yapmazken, kendisine destek olanlara teşekkür ettiğini dile getirdi.


Bozbaş, "Bugün itibariyle sezon başı anlaştığım Gelendostspor'la karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım. Bugüne kadar bana destek olan yöneticilerine, taraftarlarıöa ve Futbolcu kardeşlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi - ISPARTA

Kaynak: İHA
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