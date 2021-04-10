Gelendost'ta kadınlar bir araya geldi, elma kurutma tesisi açtı
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Gelendost'ta kadınlar bir araya geldi, elma kurutma tesisi açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Gelendost'ta kadınlar bir araya geldi, elma kurutma tesisi açtı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde bir araya gelerek kooperatif kuran kadınlar, elma kurutma tesisi açtı.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde bir araya gelerek kooperatif kuran kadınlar, elma kurutma tesisi açtı. Tesiste bugüne kadar 10 ton elmadan 1.5 ton elma cipsi üretildi.

Isparta'da sayıları 14'ü bulan kadın kooperatifleri Isparta'ya özgü ürünleri ön plana çıkarmaya devam ediyorlar. Vali Ömer Seymenoğlu'nun Isparta'da göreve başladığı günden beri teşvik ettiği ve kuruluş aşamasında her türlü desteği verdiği kadın kooperatifleri geliştirdikleri projelerle hem kadınların gücünü gösteriyor hem de fark yaratıyorlar.

Gelendost ilçesinde geçtiğimiz yıl bir araya gelerek güçlerini birleştiren kadınlar Gelendost Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdular. Yıllık 650 bin tona yakın elma üretiminin bulunduğu ilçede kurulan Gelendost Emekçi Kadın Girişimi üyeleri, aldıkları destek ile meyve kurutma tesisi kurdular ve elma cipsi üretimine başladılar.

Kurulan tesisin açılışı ise Vali Ömer Seymenoğlu, Gelendost Kaymakamı Onur Alimoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Sezgin tarafından yapıldı. Meyve kurutma tesisini gezerek elmanın cipse dönüşme ve paketleme sürecini yakından inceleyen Vali Seymenoğlu üretici kadınlardan tesis hakkında bilgiler aldı, kadınları başarılarından dolayı tebrik etti.

Tesisin üretime açıldığı günden beri 10 ton elmadan 1,5 ton elma cipsi elde ederek iç pazara satışını gerçekleştirdiklerini söyleyen kooperatif üyesi kadınlar elma şehri Gelendost'ta böyle bir üretim yapmaktan çok mutlu olduklarını ve çevreden de olumlu tepkiler aldıklarını belirttiler. - ISPARTA

Gelendost'ta kadınlar bir araya geldi, elma kurutma tesisi açtı
Gelendost'ta kadınlar bir araya geldi, elma kurutma tesisi açtı
Gelendost'ta kadınlar bir araya geldi, elma kurutma tesisi açtı
Gelendost'ta kadınlar bir araya geldi, elma kurutma tesisi açtı
Gelendost'ta kadınlar bir araya geldi, elma kurutma tesisi açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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