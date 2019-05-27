Gelendost'ta ilk ve ortaokullulardan bahar şenliği

Isparta'nın Gelendost ilçesindeki Şehit Erhan Çakmak İlk ve Ortaokulu'nda ortaklaşa bahar şenliği etkinliği düzenlendi.

Gelendost ilçe protokolünün katılım sağladığı etkinlikte, müzik dinletisi ve sergi düzenlenerek öğrencilerin hazırladığı el emeği ürünler görücüye çıktı.

Programda ayrıca kitap okumada dereceye giren velilere ise belge ve hediye takdim edildi.

Etkinlikler sonunda açılış gerçekleştirilerek, resim ve diğer ürünlerin yer aldığı sergi gezildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA