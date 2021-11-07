Gelen koku üzerine eve girilince yaşlı adamın cansız bedeni bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gelen koku üzerine eve girilince yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gelen koku üzerine eve girilince yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evden gelen kötü kokular üzerine eve girilince yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evden gelen kötü kokular üzerine eve girilince yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Pazar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde evde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Remzi Gökçek 3-4 gündür görünmeyince ve evinden koku çıkması üzerine durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis kapıyı açarak içeri girdi. Odada hareketsiz şekilde duran Remzi Gökçek'in yapılan kontrolünde öldüğü tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gökçek'in cenazesi cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ortaokulda iki öğrenciye taciz iddiası! Rezilliği kaldıramayan genç kız bir anda yere yığıldı

Ortaokulda iki öğrenciye taciz iddiası! Rezilliği kaldıramayan genç kız bir anda yere yığıldı

 İntihara kalkışan adamdan akıl almaz talep! Müzakereci polis alkol isteğini de yerine getirdi

İntihara kalkışan adamdan akıl almaz talep! Müzakereci polis alkol isteğini de yerine getirdi

 Vahşet anları kameralarda! Alacak - verecek meselesi yüzünden arkadaşının boğazını kesti

Vahşet anları kameralarda! Alacak - verecek meselesi yüzünden arkadaşının boğazını kesti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title