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Koku üzerine eve girilince yaşlı adamın cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Koku üzerine eve girilince yaşlı adamın cesedi bulundu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evden gelen kötü kokular üzerine eve girilince yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.

OSMANİYE (İHA) - Koku üzerine eve girilince yaşlı adamın cesedi bulundu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evden gelen kötü kokular üzerine eve girilince yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre Pazar mahallesi Atatürk caddesi üzerinde evde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Remzi Gökçek 3-4 gündür görünmeyince ve evinden koku çıkması üzerine durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis kapıyı açarak içeri girdi. Odada hareketsiz şekilde duran Remzi Gökçek'in yapılan kontrolünde öldüğü tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gökçek'in cenazesi cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Koku üzerine eve girilince yaşlı adamın cesedi bulundu

Koku üzerine eve girilince yaşlı adamın cesedi bulundu

Koku üzerine eve girilince yaşlı adamın cesedi bulundu

Koku üzerine eve girilince yaşlı adamın cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Son Dakika Haberleri
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