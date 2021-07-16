"Gelecekten Mektup Var" Yarışmasının Sonuçları Belli Oldu
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"Gelecekten Mektup Var" Yarışmasının Sonuçları Belli Oldu

'Gelecekten Mektup Var' Yarışmasının Sonuçları Belli Oldu
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AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 15 Temmuz hain darbe girişimi konusunda bilinçlenmelerini sağlamak, milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek ve...

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 15 Temmuz hain darbe girişimi konusunda bilinçlenmelerini sağlamak, milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek ve geleceğin Türkiye'sine olan azmi ve inancı arttırmak amacıyla "Gelecekten Mektup Var" yarışması düzenlendi.

7-11 ve 12-17 yaş arası çocuklar olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen yarışmaya katılımcılar "Vatan Vazgeçilmez, Türkiye'm Geçilmez" temalı mektupları ile katılım sağladılar. Bu süreçte katılım sağlayan tüm eser sahibi çocuklarımızı ve ailelerini tebrik eder, kendilerini her daim destekleyen öğretmenlerine de şükranlarımızı sunarız.

"Gelecekten Mektup Var" Yarışması Sonuçları:

7-11 Yaş:

1'incisi Teoman Bosnalı (Kazakistan),

2'ncisi Elif Aslanbay (Fransa),

3'üncüsü Halil Ekinci(Avusturya), Arda MARAZ(Fransa), Gökdeniz Vaktiyok(Romanya) olmuşlardır.

12-17 Yaş:

1'incisi Kadir Aras Yanar(Almanya),

2'ncisi Ayşe Meyra Güneç(Kırgızistan) ve Mustafa Kemerli(Fransa)

3'üncüsü Melik Aktaş(Fransa), Nehir Tatar(Bosna Hersek), Aslı Cihantimur(Kazakistan) olmuşlardır.

Kaynak: Habermetre

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