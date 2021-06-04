Gelecekten Mektup Var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Gelecekten Mektup Var

Gelecekten Mektup Var
Habermetre - Haberler | Toplum

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 15 Temmuz hain darbe girişimi konusunda bilinçlenmelerini sağlamak, milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek ve geleceğin Türkiye'sine olan azim ve inancı arttırmak...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 15 Temmuz hain darbe girişimi konusunda bilinçlenmelerini sağlamak, milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek ve geleceğin Türkiye'sine olan azim ve inancı arttırmak amacıyla "Gelecekten Mektup Var" yarışması düzenlenecektir.

7-11 ve 12-17 yaş arası çocuklar olmak üzere iki yaş grubunda gerçekleştirilecek yarışmaya katılımcılar "Vatan Vazgeçilmez, Türkiye'm Geçilmez" temalı mektuplarını ve başvuru formunu 4 Haziran ? 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında abdigmyarisma@gmail. com adresine göndererek yarışmaya katılabileceklerdir.

Yarışmada dereceye giren ilk üç öğrencinin isimleri Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün web sayfası (http://abdigm. meb. gov. tr) ve sosyal medya hesaplarında (twitter/mebabdigm; facebook/mebabdigm; instagram/mebabdigm) duyurulacaktır.

Şartname için tıklayınız

Başvuru formu için tıklayınız

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mert Günok Ozan Tufan Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gelecekten Mektup Var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 17:51:17. #1.16#

title