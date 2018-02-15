Gelecek ve Değişim

Kitabı sadece yazılım alanında çalışanların değil, birçok farklı alanda çalışanların da okuması mümkün. Çünkü, planlamadan uygulamaya birçok safhası bulunan proje-süreç yönetimi konusunda etkinlik-verimlilik-zaman yönetimi konularında dersler barındırıyor.