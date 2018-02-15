AFRİN HAREKATI'NDA 27. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Gelecek ve Değişim

Kitabı sadece yazılım alanında çalışanların değil, birçok farklı alanda çalışanların da okuması mümkün. Çünkü, planlamadan uygulamaya birçok safhası bulunan proje-süreç yönetimi konusunda etkinlik-verimlilik-zaman yönetimi konularında dersler barındırıyor.

Gelecek ve Değişim

Kitabı sadece yazılım alanında çalışanların değil, birçok farklı alanda çalışanların da okuması mümkün. Çünkü, planlamadan uygulamaya birçok safhası bulunan proje-süreç yönetimi konusunda etkinlik-verimlilik-zaman yönetimi konularında dersler barındırıyor.

Kaynak: Dunya.com

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