Gelecek teknolojide! I-tech kapılarını açtı

3 gün boyunca dikkat çeken teknolojik şovlara ev sahipliği yapacak olan I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı, Ankara Üniversitesi'nde teknoloji severleri ağırlıyor.

I-TECH'te açılış konuşmasına katılımcılara teşekkür ederek başlayan HHB Expo Yönetim Kurulu Başkanı Şule Dayangaç "Türkiye'nin potansiyeline katkı vermek amacıyla Başkent Ankara'da bir ilki gerçekleştirmek üzere bu organizasyonda elimizi taşın altına koymaya karar verdik ve bu süreçte Ankara Üniversitesi ve ASTAM'ın üstün desteği ile ilk teknoloji, kongre ve fuarını gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu ve onurunu bugün sizlerle paylaşıyorum. Biz HHB Expo olarak önümüzdeki yıl şimdiden ikinci kongre ve fuarı da uluslararası platforma taşıyacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bugün sizlerle ilk adımı atmış bulunuyoruz. Türkiye'nin bu konuda ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu sizler ve destekçilerimiz sayesinde bu organizasyonla ortaya koyduk. Burada Microsoft ve SCOP başta olmak üzere tüm sponsorlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Yarından tezi yok daha geniş kapsamlı uluslararası düzeyde bir organizasyonun çalışmalarını başlatacağız" dedi. Şule Dayangaç sözlerini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençlerdedir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözleriyle tamamladı.

VELİ SARITOPRAK: GELECEK TEKNOLOJİDE

I-TECH'te açılış konuşması yapan Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak "Gelecek teknolojide. Ülkemizin tek hedefi teknolojide kendini geliştirmek olmalıdır. Teknolojide gelişerek lider ülke, lider bir devlet oluruz. Gençler teknoloji dahisi olun. Teknolojiye önem verin. Sizler, yeni nesil; kendi öngörülerinizi yaratmazsanız başkalarının öngörülerini yaşamak zorunda kalırsınız. Türkiye süratle bilim ve teknoloji alanlarında atılım yapmalı" dedi.

I-TECH'te konuşan Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Gürsel Baran ise "Bu çok önemli organizasyona imza atanları yürekten kutluyorum. Dünya baş döndürücü bir hızla değişiyor. Bu değişimin ana unsurunu teknoloji oluşturuyor. Dünya küresel bir köy haline geldi. Dünyanın öteki ucunda olan bir olayı anında öğrenebiliyoruz. Bugün yüksek teknolojinin girmediği yer kalmadı. Teknolojide önde olanlar kuralları koyuyor. Bilgi ve teknoloji üreten bir Türkiye için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Övündüğümüz genç nüfusu verimli yetiştirelim" diye konuştu.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C.Ticaret Bakanlığı ile Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası'nın destekleri, Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ASTAM) işbirliğiyle gerçekleşen I-TECH'in ana sponsorluğunu dünya devi Microsoft üstleniyor.

Sanal ve Artırılmış Gerçekliğin, Yapay Zekanın, Robotik, Internet of Things, Drone, E-Spor, E-Müzik, Evde Eğlence, 3D Yazıcılar, Oyun Ekipmanları, Start-up, Melek Yatırımcılar ve Mobil Aplikasyon Sistemleri'nin son trend ürünleri katılımcılarla buluşacağı I-TECH'te ayrıca milyonlarca takipçisi bulunan YouTuber Orkun Işıtmak hayranlarıyla buluşacak.

Katılımcıları ileri teknolojik ürünleri deneyimleyebileceği I-TECH'te ayrıca e-spor turnuvaları gerçekleşirken, Türkiye E-Spor Federasyonu tarafından resmi olarak tanınan "Frig Kupası" sahibini bulacak. Toplam 320 oyuncuyla Ankara'daki en büyük E-spor turnuvası olan Frig Kupası,Ankara Gençlik İl Spor Müdürlüğü tarafından onaylanan ilk resmi bölgesel kupa olma özelliğini de taşıyor.

Kaynak: Bültenler