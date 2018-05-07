Gelecek Planlarına Darbe İndi: Ay Tozu Tehlike Saçıyor
Ay'da koloni kurulmasının tartışıldığı bu günlerde uydumuz hakkında yeni bir gerçek fark edildi. Ay tozu, insan hücrelerini öldürerek kansere varabilen tehlikelere yol açıyor.
Astronotların Ay'a geri döneceği ve hatta orada kalıcı bir uzay üssü kuracağının konuşulduğu şu günlerde, ABD'nin Stony Brook Üniversitesi'nden bilim adamları, Ay tozu hakkında önemli bilgiler paylaştı.
HÜCRELERİ ÖLDÜRÜYOR
Araştırmalara göre Ay tozuna maruz kalmak ciddi tehlikeler barındırıyor. Simule edilmiş Ay toprağı ile gerçekleştirilen testlerde, bu toz parçacıkları insan akciğer hücrelerinin %90'ını öldürüyor. Fareler üzerinde gerçekleştirilen deneylerde tozun, nöronlar ve sinir hücrelerini de yok ettiği gözlendi. Ayrıca potansiyel bir kanser riski oluşturduğu da ortaya çıktı.
ATMOSFER OLMADIĞI İÇİN TOZLAR ÇOK TEHLİKELİ
Dünya'nın aksine Ay'da atmosfer olmadığı için bu uydudaki toprak, milyonlarca yıldır aşırı sıcaklık değişimlerine, kozmik ışın bombardımanına ve mikrometeoitlerin (küçük meteor parçaları) çarpmasına maruz kalıyor. Oksijensiz, susuz ve biyolojik aktivitenin olmadığı ortamda ufacık, aşındıran, kimyasal olarak reaktif, yüksek statik yük taşıyan tozlar haline geliyor. Bu yüzden Ay'daki toprak büyük çoğunlukla toz halinde uydunun yüzeyini kaplıyor ve astronotların kostümüne yapışarak büyük tehlike arz ediyor.
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bre nilgiden yoksun bir vatandas diyesim gelmiyor hala boyle seyleremi inaniyorsun harcadigin internete yazik dunya duz olsa kutuplardaki gece ve gunduzun uzunluklarina ne diyeceksin vs vs sana oturup cocuk gibi bunlari aciklayamayacagim sadece ulkemi bu dusuncelerin ile geri goturme bari dusuncelerini cok onemsiyorsan cikarsin makaleni yazarsinCevap Yaz 3 Yayından KaldırTESLA: bir düşünür der ki ''insanları kandırmak onları kandırıldığına ikna etmekten kolaydır''. .2 Yayından Kaldır
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Siz toz degil de taş yagmadıgına duva edin be))))))))))))Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu zamana dek bakışmadı şimdimi bu sonuca ulaşılmış tebrik ediyorum araştırmacıları.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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komplo teoricileri ayda dünya dışı uygarlıkların bıraktıkları antik şehir kalıntılarından ve hatta kilometrelerce uzunluğunda devasa uzay gemisi olduğundan bahsediyorlardı..yalanmış demekki)))))Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır