Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci: Başbuğ FETÖ konusunda uyaran isim; yargılanması yanlış olur
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Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci: Başbuğ FETÖ konusunda uyaran isim; yargılanması yanlış olur

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, siyasetteki FETÖ'Nün siyasi ayağı tartışmaları için bu konunun korkusuzca açılması gerektiğini söyledi.

10.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:46

Sözcüsü Selim Temurci, siyasetteki FETÖ'Nün siyasi ayağı tartışmaları için bu konunun korkusuzca açılması gerektiğini söyledi. 17-25 Aralık tarihinin FETÖ ile mücadelenin miladı olarak tanımlandığını hatırlatarak, "17-25 Aralık tarihi Cumhurbaşkanına ait bir tarih, yargının bu konuyla ilgili bir kararı yok. Şu anda ülkeyi yönetenler açısından yapılan bir hata var. 2009 yılına götürüyorsunuz meseleyi" diyen Temurci, Başbuğ'un yargılanmasının yanlış bir karar olacağını söyledi.



Haber Videosu

: Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci: Başbuğ FETÖ konusunda uyaran isim; yargılanması yanlış olur
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