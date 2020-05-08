Gelecek Partisi'nin tabelası takıldı
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Gelecek Partisi'nin tabelası takıldı

Gelecek Partisi'nin tabelası takıldı
08.05.2020 12:00 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:00

Gelecek Partisi'nin Kayseri İl Başkanlığı'nın tabelası asıldı.

Gelecek Partisi'nin Kayseri İl Başkanlığı'nın tabelası asıldı.

Eski Dışişleri Bakanı ve eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu tarafından 13 Aralık 2019 yılında kurulan ve resmi kısaltması Gelecek Partisi olan siyasi partinin Kayseri İl Başkanlığı'nın tabelası bu gün asıldı. Simgesi yeşil ve beyaz renklerden oluşan çınar yaprağı olan partinin Kayseri İl Yönetimi henüz belli değil.

13 Aralık 2019 tarihinde kurulan ve 154 kişilik kurucu üyesi bulunan partinin il binası Kocasinan İlçesine bağlı İstasyon Caddesi'nde bulunuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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