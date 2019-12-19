: Gelecek Partisi'nde Davutoğlu genel başkan seçildi

19.12.2019 18:41 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:51

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu toplantısında Ahmet Davutoğlu genel başkan seçildi.

Bilkent Otel'de 132 üyenin katılımıyla basına kapalı düzenlenen kurul toplantısında Davutoğlu, üyelerin oylarının tamamını alarak genel başkan oldu.

Davutoğlu, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta kurulan partinin Türk siyasi hayatına katkı yapmak ve millete hizmet etmek için yola çıktığını belirtti.

Toplantıda, Siyasi Partiler Kanunu'nun gerekli gördüğü dört önemli fonksiyonu icra ettiklerini aktaran Davutoğlu, "Genel başkan seçimi yapıldı. Arkadaşlarımızın teveccühüyle bu görevi bize tevdi ettiler." dedi.

Partinin kurumsallaşma çalışmasının süreceğini bildiren Davutoğlu, "Bugün parti yönetim, disiplin ve etik kurulları oluşturuldu. Önümüzdeki hafta içinde kurullarda görev alan arkadaşlar arasından ve burada görev almayanlardan bir Parti Başkanlık Kurulu ve Parti Politika İzleme Kurulu oluşturacağız." bilgisini verdi.

Davutoğlu, Parti Politika İzleme Kurulu bünyesinde başkanlık birimleri oluşturarak tüm bakanlıkların faaliyetlerini yakından takip edeceklerini söyledi.

"Siyasetin doğal seyri içinde olmayan yönteme başvurmayacağım"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İhtiyaç olması halinde milletvekili verebiliriz." teklifine ilişkin Davutoğlu, siyasetin doğal seyri içinde olmayan bir yönteme başvurmayacağını söyledi.

Davutoğlu, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili tartışmalara dair bir soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanına hitaben söylüyorum, bir dolandırıcılık varsa ben burdayım, işlemler orada. Hukuki işlemleri başlatın, en ağır cezaya razıyım. Hazır olmadığım tek şey iftiralara muhatap ve onun karşısında sessiz kalınmaktır. Kusura bakmasınlar, burada sessiz kalınmaz. Niye hukuki süreç başlatılamıyor? Çünkü benim başbakanlığım döneminde Halk Bankasından İstanbul Şehir Üniversitesine bir lira bile kredi ödenmedi. Bugün bahsi geçen yatırım kredisi Eylül 2016'da ödendi."

Davutoğlu ve Kurucular Kurulu üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret

Daha sonra, Davutoğlu ve partinin Kurucular Kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Davutoğlu ve beraberindekiler, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Davutoğlu, şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da yaktığınız istiklal meşalesinin 100'üncü yıl dönümünde Cumhuriyet nesillerine hedef olarak gösterdiğiniz 'muasır medeniyeti aşma' idealini hayata geçirmek üzere yola çıkan Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyeleri olarak huzurunuzdayız.

Demokrasi tarihimizde yeni bir ümit olarak doğan partimiz, her zaman milletimizin vicdanı ile hareket edecek ve gelecek nesillerin müreffeh bir geleceğe yürüyebilmesi için gece gündüz çalışacaktır. Ülkemiz payidar, devletimiz daim olsun. Ruhun şad olsun."

Kaynak: AA

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