Gelecek Partisi Konya'da görev dağılımı gerçekleşti
İl Başkanı Hasan Ekici'nin başkanlık ettiği toplantıda başkan yardımcıları, Politika İzleme Komisyonları ve İlçe Koordinatörleri belirlendi.
27.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:56
Gelecek Partisi Konya İl Teşkilatı Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı.
Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, oluşturdukları İl Yönetim Kurulu'nun Konya siyasetine yeni bir soluk kazandıracağını belirterek özellikle Politika İzleme Komisyonları'nın Konya'nın sorunları için önemli çözümler sunacağını belirtti
Kaynak: Bültenler