Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici'den kandil mesajı Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında Allah'ın, kullarına hediye ettiği kandil gecelerinde manevi dünyanın aydınlandığını vurguladı.

Miraç Kandili'nin, insanlara Ramazan-ı Şerif'i müjdelediğini belirten Ekici, şunları kaydetti:

"Cenab-ı Hakk'ın kullarına hediye ettiği bu mübarek kandil gecesi, manevi dünyamızı aydınlatıyor, birliğimizi, dirliğimizi, düzenimizi, bereketimizi, mutluluk ve sıhhatimizi arttırıyor. Sevgili peygamberimizin, hadis-i şeriflerini, mesajlarını anlamak ve hatırlamak için önemli bir fırsat sunuyor. Sevgili peygamberimizin, Yaradan'ın huzuruna yükseldiği bu günde tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni kutluyor, sağlık, huzur, birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan-ı Şerif'e ulaşmayı niyaz ediyorum."

Kaynak: AA