Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ekici, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı
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Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ekici, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, ramazan ayı nedeniyle mesaj yayımladı.

22.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:34
Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ekici, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, ramazan ayı nedeniyle mesaj yayımladı.

Ekici, ramazan ayının, Kur'an-ı Kerim'in inmesi başta olmak üzere, yeryüzündeki bütün hayır ve bereketleri özünde toplayan bir ay olduğunu belirtti.

Bu ayda her yönden kat edilen mesafenin diğer aylara göre çok fazla olduğunu vurgulayan Ekici, şunları kaydetti:

"Ramazanı değerlendiren bir insan, diğer ayları da manen daha dolu dolu geçirir. Umarız ki bu ayı en iyi şekilde değerlendirenlerden oluruz. Bu duygu ve düşüncelerle ramazan ayının ailemiz, milletimiz, nefsimiz ve bütün insanlık için huzur ve barış getirmesini, tutacağımız oruçlarımızı, kılacağımız namazlarımızı, vereceğimiz zekat, fitre ve sadakalarımızı, yapacağımız hayırlarımızı kabul buyurmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Tüm hemşehrilerimiz ve İslam alemine Ramazan Bayramına sağlıklı bir şekilde kavuşarak, bayram namazımızı camilerimizde kılabilmek temennisiyle hayırlı ramazanlar dilerim."

Kaynak: AA

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