Gelecek Partisi İzmir il yönetimi görevden alındı
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Gelecek Partisi İzmir il yönetimi görevden alındı

13.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:12
Gelecek Partisi İzmir il yönetimi görevden alındı

Gelecek Partisi, İzmir İl Başkanı ve İl Yönetim Kuruluna görevden el çektirildiğini bildirdi.

Gelecek Partisi, İzmir İl Başkanı ve İl Yönetim Kuruluna görevden el çektirildiğini bildirdi.

Partiden yapılan açıklamada, genel merkezde gerçekleştirilen Parti Yönetim Kurulu (PYK) toplantısında, İzmir İl Başkanı ve İl Yönetim Kuruluna görevden el çektirilmesine karar verildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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