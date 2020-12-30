Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı'nın aracı kurşunlandı

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı'nın aracı kurşunlandı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in otomobili, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Edinilen bilgiye olay saat 22.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi çıkışında meydana geldi. İddiaya göre Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik, esnaf ziyaretinin ardından evine giderken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından otomobiline ateş açıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kişi veya kişiler olayın ardından kayıplara karıştı. Olayı herhangi bir yara almadan atlatan İşçilik, durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemede bulundu. Yapılan incelemelerde İşçiler'in aracına 4 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

Beyaz otomobil ile kaçmışlar

Öte yandan Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in ifadesine göre olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin beyaz bir otomobil ile olay yerinden kaçtıkları öğrenildi. İfade üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevreyolu üzerinde bulunan kameraları incelemeye alarak, saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ