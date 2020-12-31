Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı İşçilik'in otomobiline ateş eden şüpheliye adli kontrol kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı İşçilik'in otomobiline ateş eden şüpheliye adli kontrol kararı

31.12.2020 21:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:34
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı İşçilik'in otomobiline ateş eden şüpheliye adli kontrol kararı

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in aracına ateş eden zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in aracına ateş eden zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşçilik'in otomobiline dün gece Onur Mahallesi yakınlarında ateş açılması olayıyla ilgili gözaltına alınan partinin il başkan yardımcısının kardeşi M.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cüneyt İşçilik'in olay gecesi zanlı ve abisiyle Bayraklı'da yemek yediği, eve dönüşü sırasında otomobiline ateş edildiği öğrenildi.

30 Aralık gece saatlerinde çevreyolu Onur Mahallesi girişi yakınlarında İşçilik'in otomobiline ateş açılmış, saldırgan kaçmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Cahit Özkan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Çağla Şıkel Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Can Bartu Erol Bulut Abdullah Avcı Bahattin Şimşek Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Yılbaşı Yeni Yıl Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı İşçilik'in otomobiline ateş eden şüpheliye adli kontrol kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 21:35:34. #1.15#
title