GELECEK PARTİSİ İSTANBUL 1'İNCİ OLAĞAN KONGRESİ YAPILDI Gelecek Partisi İstanbul 1'inci Olağan Kongresi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirildi.

Gelecek Partisi İstanbul 1'inci Olağan Kongresi Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Kongreye Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu eşi Sare Davutoğlu birlikte katıldı. Kongrede ayrıca genel başkan yardımcıları, il ve ilçe başkanlarıyla, partililer hazır bulundu. Gelecek Partisi'nin kuruluşuyla ilgili kısa film gösteriminin ardından dans gösterisi yapıldı. Kongrede daha sonra İstiklal Marşı okundu.

"BİDEN'IN APTALCA YORUMLARINI TÜRKİYE'DE BİR ALLAH'IN KULU CİDDİYE ALMAZ"Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yaptığı konuşmada, "Pandemi şartlarında her biri bir şehir büyüklüğündeki ilçelerimizde, teşkilatlarımızı kurup bugün de İstanbul il kongresini yapıyor oluşumuz her baba yiğidin başaracağı bir iş değildir" dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuşmasında ABD Başkan adayı Joe Biden'ın açıklamalarına tepki gösterdi. "İşte alın size dış mihrak, böyle düşman dostlar başına" diyen Davutoğlu şunları söyledi: "ABD eski başkan yardımcısı, şimdi de başkanlık adayı Joe Biden'ın, sekiz ay önce söylediği, ne hikmetse dün birden keşfedilen sözlerini duydunuz değil mi? Sosyal medyada dolaşıyor. Onca yıl en üst düzey görevler yaptı, yıllarca Türkiye'ye defalarca geldi, herkesle görüştü. Türkiye'ye dair analiz düzeyindeki seviyesizliğe, densizliğe bakar mısınız? Biden'ın aptalca yorumlarını Türkiye'de bir Allah'ın kulu ciddiye almaz. Dün bütün toplumsal kesimlerle birlikte bütün muhalefeti de dinlediniz. Herkes bu deli saçması yorumları kınadı. Amerikalılar böyle başkan adaylarıyla kendi dertlerine düşsünler. Her şeyi berbat etmekle var olan düzenleri sarsmakla yaptıkları hataları daha da artıracaklara benziyorlar. Biden da bu kafayla nasıl başkan olacağının kendi derdine düşsün. Türkiye'den ona ekmek çıkmaz ve asla çıkmayacak. Biden münasebetsizine hak ettiği cevabı verin. Burada çağrıda bulunuyorum, bu densizlik karşısında Cumhurbaşkanı, Trump'ın mektubunda olduğu gibi sessiz kalmamalı ve en sert tepkiyi açıkça vermelidir. Türkiye ve Türk demokrasisi hiç kimsenin güdümünde olmamıştır ve olmayacaktır. Her türlü antidemokratik açıklama karşısında ülkemizde adil ve özgür seçimlerle görev başına gelmiş olanlar kim olursa olsun, biz meşru yönetimin yanındayız. Biden'a da cevap vereceklerse, bu yönetimin de yanında olmaya hazırız. Var olan iktidarı eleştirmemiz, ülkemize yönelik içeriden veya dışarıdan kaynaklanacak antidemokratik vesayet çabalarına sessiz kalacağımız anlamına gelmez."

Davutoğlu, konuşmasının ardından partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı.

- İstanbul

Kaynak: DHA