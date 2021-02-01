Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: "Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yoktur"
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: "Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yoktur"

01.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:18
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yoktur, sorunları çözemeyen bir iktidar vardır.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yoktur, sorunları çözemeyen bir iktidar vardır. Onlar sorun çıkaracak, biz ülke sorunlarının çözümü için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında rakamların yeniden artma eğiliminde olduğunu belirten Davutoğlu, bu alanda şubat ayında başka bir zirve görülebileceğini, aşılama konusunda da geri kalındığını savundu.

Türkiye'nin gündeminin "gelir adaletsizliği, yoksulluk, zamlar ve hayat pahalılığı" olduğunu vurgulayan Davutoğlu, bu dönemde Türkiye'de yoksulluk oranının yüzde 21'e, çalışan yoksulların oranının yüzde 14,4'e çıktığını, son iki yılda kepenk kapatan esnaf sayısının da 215 bine ulaştığını dile getirdi.

Türkiye'nin, "yüksek enflasyon ve faiz girdabı" içine girdiğine, kişi başına düşen gelirin ise yüzde 30 azaldığına işaret eden Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunlara 'dur' demek için yeni demokrasi diline, adalet diline ihtiyaç var. Bütün bunlara 'dur' demek için liyakate, ciddiyete ve ahlaka inanan insanlara ihtiyacımız var. Biz, milletimize inanıyoruz, yaşananları yakinen takip ettiğini ve not aldığını biliyoruz. Gelecek Partisi, milletimizin sabrının ülkemiz için teminat, basiretinin de vazgeçilmez bir kıymet olduğunu biliyor. Onun için biz de milletimizin sabrına güveniyoruz, basiretine inanıyoruz. Bütün bu zorluklara rağmen geleceğe güvenin, bu zor günlerden elbette çıkış vardır. Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yoktur, sorunları çözemeyen bir iktidar vardır. Onlar sorun çıkaracak, biz ise ülke sorunlarının çözümü için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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