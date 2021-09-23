Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Sivas'ta partisinin il başkanlığının açılışını yaptı - Haberler
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Sivas'ta partisinin il başkanlığının açılışını yaptı

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Politika
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Sivas'ta partisinin il başkanlığının açılışını yaptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas'ta partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı.

SİVAS (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas'ta partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Bankalar Caddesi'ndeki Gelecek Partisi İl Başkanlığı binasının açılışında bir konuşma yapan Davutoğlu, ozanların piri Aşık Veysel'in, yiğitlerin piri Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sivas'ın mübarek ve aziz bir şehir olduğunu belirten Davutoğlu, "Sivas, sultan şehirdir ve Anadolu'nun omurga şehridir. Sivas'ın dik durduğu, ayakta olduğu her vakit vatan emniyettedir. 12. ve 13. yüzyılda Moğol kasırgası geldiğinde direnen Sivas, işgal orduları geldiğinde de Sivas Kongresi ile 'Biz buradayız' dedi. Yiğidolar, 'Biz buradayız' dediyse vatan emniyettedir. Vatanın istikbali ve geleceği de emniyettedir." dedi.

Sivas'a rahmet ve bereket ile geldiklerini ifade eden Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Sivas, Türkiye'nin yüz ölçümü itibariyle ikinci büyük şehri ama maalesef gelişmişlikte 45'inci sırada. Sivas, Türkiye'nin ikinci en büyük yüz ölçümüne sahip ama 30 büyük şehir içinde değil. Sivas, iktidara en büyük desteği verdiği halde her zaman en çok göç veren il oldu. Başbakan olduğum zaman herkes bilir, en öncelikli vilayetlerimizin arasında Sivas var demiştim. Çünkü bu bereketli toprakların yüzde 97'si ekilebilir. Bu topraklar hakkıyla değerlendirilirse Sivas'tan bu kadar göç olmaz."

Davutoğlu'na tepki

Davutoğlu, konuşması sırasında bir vatandaşın, "Davanı neden bıraktın? Neden partiyi bıraktın?" diye sorması üzerine, "Dava bizim başımızın tacıdır" karşılığını verdi. Başka bir vatandaşın, "Kime konuşuyorsun, 10 kişi var" demesi üzerine gerginlik yaşandı. Davutoğlu'na tepki gösterenler polis tarafından uzaklaştırıldı.

Konuşmanın ardından Davutoğlu, partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Sivas'ta partisinin il başkanlığının açılışını yaptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Sivas'ta partisinin il başkanlığının açılışını yaptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Sivas'ta partisinin il başkanlığının açılışını yaptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Sivas'ta partisinin il başkanlığının açılışını yaptı

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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