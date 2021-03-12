ÇANAKKALE - Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu
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ÇANAKKALE - Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu

12.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:43

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ne zaman olursa olsun bilinsin ki seçimin belirleyici, en büyük, en iddialı aktörü Gelecek Partisi olacaktır.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ne zaman olursa olsun bilinsin ki seçimin belirleyici, en büyük, en iddialı aktörü Gelecek Partisi olacaktır. Biz, seçime hazırız. 1 Mayıs'tan itibaren yapılacak her seçime gireriz." dedi.

Davutoğlu, Çanakkale'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Gelecek Partisi'ni İstiklal Marşı'nda ifade edilen "istiklal" idealinin sözcüsü olarak kurduklarını söyledi.

Çanakkale'nin tarım ve sanayi anlamında güçlendirilmesi, ekonomik, sosyal ve siyasi faaliyetlerin merkezi haline getirilmesi gerektiğini belirten Davutoğlu, tarihi turizminin yanı sıra termal ve doğa turizminin de teşvik edilerek kentte köklü turizm seferberliği yapılmasının ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Davutoğlu, bir gazetecinin erken seçim yapılacağı iddialarını hatırlatması üzerine "Normalde seçim gündeminin olmaması lazım ama eğer bu soru, bu kadar çok soruluyorsa Türkiye, seçim atmosferine girmiş demektir. Türkiye'de erken seçim konusunda hiç kimse, iddialı bir söz söyleyemez. 'Erken seçim yapılmayacaktır.' demek, Türkiye'nin siyasi geçmişine ve gerçeklere çok uygun değil. Şu anda normal olarak, hukuki bir süreç ve seçim tarihi bağlamında, erken seçim gündemi olmaması gerekmesine rağmen, erken seçim gündemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Dalga dalga partiler kurulmaya başlandı"

Gelecek Partisi'nin ardından peş peşe yeni partilerin kurulduğunu dile getiren Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Parti kurmak için son bir yılda harekete geçenler, neyi bekliyordu? Birilerinin çıkıp İstiklal Marşı'ndaki 'korkma' ifadesinin gereğini yapmasını bekliyorlardı. Biz, o gereği yaptık. Dalga dalga partiler kurulmaya başlandı. Hala kuruluyor ve kurulacak. Biz, o hareketliliği getirdik. Son haftalarda Sayın Bahçeli'yi de rahatsız edecek şekilde, siyasi partiler arasında görüşme trafiğinin artmasının da temel sebebi budur. Önümüzdeki dönemde, ne zaman olursa olsun bilinsin ki seçimin belirleyici, en büyük, en iddialı aktörü Gelecek Partisi olacaktır. Biz, seçime hazırız. 1 Mayıs'tan itibaren yapılacak her seçime gireriz."

Daha sonra Davutoğlu, kentteki cuma pazarına giderek alışveriş yaptı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

ÇANAKKALE - Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu
ÇANAKKALE - Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu
ÇANAKKALE - Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu
ÇANAKKALE - Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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