Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: "Psikolojik olarak Türkiye'de seçim zaruridir"
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: "Psikolojik olarak Türkiye'de seçim zaruridir"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: 'Psikolojik olarak Türkiye'de seçim zaruridir'
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Psikolojik olarak Türkiye'de seçim zaruridir.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Psikolojik olarak Türkiye'de seçim zaruridir." dedi.

Davutoğlu, Samsun'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, yoksulluk, yüksek enflasyon ve faiz baskısı olan ülkelerde seçimlerin kaçınılmaz olduğunu savundu.

Türkiye'de sistemi kilitlemek için seçimin de zorlaştırıldığını öne süren Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Malum, Türkiye'yi ancak cumhurbaşkanı seçime götürebilir. Meclis'in Türkiye'yi seçime götürmesi çok zor. Psikolojik olarak Türkiye'de seçim zaruridir. Olmuyorsa hukuki olarak engellendiği için olmuyordur yeni sistemle. Önümüzdeki günlerde bence erken seçim gündemde kalacak. Ümit ediyorum, madem ki Sayın Cumhurbaşkanı yeterli halk desteğine sahip, Türkiye'yi bir an önce erken seçime götürür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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