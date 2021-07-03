Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Samsun 1. Olağan Kongresi'ne katıldı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Samsun 1. Olağan Kongresi'ne katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Samsun 1. Olağan Kongresi'ne katıldı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Samsun 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Samsun 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Davutoğlu, Atakum Belediyesi Eğlence Merkezi'nde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, Kanal İstanbul Projesi'ni eleştirdi.

Kanal İstanbul'un gereksiz bir proje olduğunu öne süren Davutoğlu, "Kanal İstanbul, İstanbul için bir faciadır. Elimizde bunların hepsinin verileri var. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'u, Marmara Denizi'ni riske edecek dev bir projeyi sürdürmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Samsun'un iki ovaya sahip olduğuna işaret eden Davutoğlu, "Çiftçimiz feryat ediyor, esnafımız feryat ediyor. Daha önce Samsun'a başbakan olarak geldiğimde ne kadar önemli proje varsa hiçbirinde doğru dürüst ilerleme sağlanmamış. Batı ve doğu çevre yolları projeleri olduğu gibi duruyor. Samsun, dünyanın en önemli lojistik üssü olabilecek şehir. Hala lojistik merkez ile ilgili hatalar olduğunu biliyorum. Ciddi bir planlama yapılmış değil. Samsun-Ankara hızlı tren hattı yapılmış değil." diye konuştu.

Daha sonra yapılan seçimde Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı Mustafa Yeşilyurt, tek aday olarak katıldığı genel kurulda yeniden göreve seçildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Samsun 1. Olağan Kongresi'ne katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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