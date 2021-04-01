Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Iğdır kongresine katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bakın Erdoğan, işine gelmediği yerde susar, işine geldiği yerde de konuşur.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bakın Erdoğan, işine gelmediği yerde susar, işine geldiği yerde de konuşur. Hiç konuşmuyor parti kapatma davasıyla ilgili. Anayasa Mahkemesi ile ilgili de konuşmuyor." dedi.

Cumhuriyet ve Atatürk caddelerinde esnafı ziyaret eden Davutoğlu, bazı iş yerlerinden alışveriş yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra bir restoranda yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Davutoğlu, ardından Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen partisinin Iğdır 1. Olağan Kongresine katıldı.

Davutoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, bir gün "Bir gün doğudayız bir gün batıda, dün ülkenin batısındaydık bugün en doğusunda, güzel Iğdırımızdayız. Yarın Orta Anadolu'da, ertesi gün Güney Anadolu'da, her yeri dolaşıyoruz." dedi.

Demokrasinin önemine vurgu yapan Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Buradan dün akşam video ile yaptığım çağrıyı bir kez daha tekrarlıyorum, bütün siyasi parti liderleri, kanaat önderleri bu yaklaşım karşısında, Anayasa Mahkemesine dönük bu tutum karşısında seslerini yükseltmeli ve demokrasi çağrısında bulunmalı. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, sizdiniz hayat boyu parti kapatmaya karşı olan, bir çıkın açıklayın. Bakın Erdoğan işine gelmediği yerde susar, işine geldiği yerde de konuşur. Hiç konuşmuyor parti kapatma davasıyla ilgili. Anayasa Mahkemesi ile ilgili de konuşmuyor. Çünkü geçmişte söylediği onlarca söz var parti kapatmaya karşı."

Davutoğlu, kongrenin ardından Iğdır Ticaret ve Sanayi Odasını (ITSO) ziyaret ederek kentten ayrıldı.

Tek listeyle yapılan seçimde, il başkanı Zakir Arı yeniden il başkanlığına seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız