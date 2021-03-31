Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Kütahya il kongresine katıldı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Kütahya il kongresine katıldı

Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Politika
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Kütahya il kongresine katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Kütahya 1. Olağan İl Kongresine katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Kütahya 1. Olağan İl Kongresine katıldı.

Davutoğlu, bir düğün salonunda düzenlenen kongrede, Kütahya'nın 1946'da Adnan Menderes'i milletvekili olarak gönderen, demokrasinin beşiği bir şehir olduğunu söyledi.

Gelecek Partisi olarak iktidar olmayı ve millete hizmet etmeyi hedeflediklerini belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah bir gün iktidar nasip olur ve milletimizin takdiriyle tekrar emaneti devralırsak bilinsin ki bizim asli görevlerimizin başında Kütahya'nın hak ettiği değeri bulması gelecektir. Kütahya bu bakımdan Türkiye'nin kalkınmasında örneklik teşkil edecek özel bir konumda değerlendirilecektir. Milletin özlediği adaleti ve hukuku, istihdam politikasını, gençlerin iş bulurken bir referans adı vermeksizin işe girdiği, özgürlük ortamının ve Kütahya'yı Kütahya yapan Anadolu'yu Anadolu yapan hukuk ve adalet anlayışını, ekonomik sıkıntılar içinde halkla birlikte yürüyen, halkın hissettiğini hisseden bir siyaset anlayışını egemen kılmak için yola çıktık."

Parti olarak gelir adaletini sağlayacaklarını vurgulayan Davutoğlu, "İnşallah Gelecek Partisi olarak gerçek gelir adaletini sağlayacak çok kapsamlı bir ekonomik reform, bir ekonomik devrim paketiyle israfa son vereceğiz. Tüm yanlışlara son vereceğiz. Gösterişe, şatafata, kibre son vereceğiz." diye konuştu.

Davutoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili bazı uygulamaları da eleştirdi.

Kütahya programı kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren Davutoğlu, STK temsilcileriyle de bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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