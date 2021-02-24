Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Fethiye İlçe Kongresine katıldı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Fethiye İlçe Kongresine katıldı

24.02.2021 18:15 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:18
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Fethiye İlçe Kongresine katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Fethiye 1. Olağan İlçe Kongresinde konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Fethiye 1. Olağan İlçe Kongresinde konuştu.

Kongrenin düzenlendiği Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi'ne eşi Sare ile gelen Davutoğlu'nu partililer karşıladı.

Davutoğlu, kongrede, Gelecek Partisi'nin Türkiye'deki 83 milyon vatandaşı kardeş kılmak, barış içinde yaşamak, herkesi Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altına birleştirmek için yola çıkmış bir siyasi hareket olduğunu dile getirdi.

Öfkenin değil muhabbetin, nefretin değil karşılıklı saygının olduğu bir ortamı vaat ettiklerini belirten Davutoğlu, "Gelecek Partisi, gençler için kuruldu. İnşallah dünya güzeli Fethiye ve güzel insanları geleceğe umutla bakacaklar. Gelecekle buluşacaklar ve Türkiye'nin geleceğini inşa edecekler." dedi.

Kongrede, tek aday olan Sadet Kansız, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı da makamında ziyaret eden Davutoğlu, partisinin ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Davutoğlu, daha sonra esnaf ziyareti yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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