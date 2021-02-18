Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu partisinin Kahramankazan İlçe Kongresine katıldı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu partisinin Kahramankazan İlçe Kongresine katıldı

18.02.2021 19:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:10
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu partisinin Kahramankazan İlçe Kongresine katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Kahramankazan 1. Olağan İlçe Kongresine katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Kahramankazan 1. Olağan İlçe Kongresine katıldı.

Kongrenin düzenlendiği Büyükşehir Belediyesi Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'ne eşi Sare Davutoğlu ile birlikte seçim otobüsüyle gelen Davutoğlu'nu partililer karşıladı.

Davutoğlu, kongredeki konuşmasında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin sorunlarını çözmek için Gelecek Partisi'ni kurduklarını ifade eden Davutoğlu, şunları dile getirdi:

"Şu mesajı da buradan veriyoruz ne yaparsanız yapın biz kararlı şekilde zihnimizdeki planı uygulayacağız ve inşallah ilk seçimde çınar yaprağının altına vurulan mühürler ile Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Bütün meselelerin çözümü için, en önemlisi de gelecek neslimizin teminatı olarak Gelecek Partisi'ni kurduk. Kendi ikbal davamız için kurmadık. Asla kimseye küs ve öfke içinde değiliz. Eğer ülkeyi iyi yönetselerdi en önce biz çıkar tebrik ederdik. Hiçbir geçmiş hesabın peşinde değiliz. Ama gelecek peşindeyiz."

Kahramankazan'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminde verdiği mücadeleyi hatırlatan Davutoğlu, "Darbeci güçler eğer 15 Temmuz gecesi başarılı olamamışlarsa biliniz ki Kahramankazanlıların zekasının, bileğinin büyük payı vardır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Gelecek Partisi İlçe Başkanı Dursun Çardak, Davutoğlu'na Türk bayrağı hediye etti.

Davutoğlu daha sonra kongre salonunun yanındaki dolmuş durağını ziyaret ederek dolmuşçu esnafıyla bir süre sohbet etti.

Kongrede, tek aday olarak seçime giren Dursun Çardak, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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