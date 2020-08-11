Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Bartın kongresinde konuştu Açıklaması Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, siyaset sahnesine çıkan yeni partilerin hayırlı olmasını dileyerek, "Geçen sene yeni bir siyasi hareketi başlatma fikri; bugün düşünce olmaktan çıkmış, eyleme dönüşmüştür, ete kemiğe bürünmüştür ve milletimizin kalbine, yüreğine girmiştir.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, siyaset sahnesine çıkan yeni partilerin hayırlı olmasını dileyerek, "Geçen sene yeni bir siyasi hareketi başlatma fikri; bugün düşünce olmaktan çıkmış, eyleme dönüşmüştür, ete kemiğe bürünmüştür ve milletimizin kalbine, yüreğine girmiştir." dedi.

Davutoğlu, Bartın Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, kongreye katılım sağlayan partililere teşekkür etti.

Kongrelerinin hayırlara vesile olmasını dileyen Davutoğlu, pandemi şartlarına rağmen 67 il ve 330 ilçede örgütlendiklerini söyledi.

Geçen yıl parti kurmalarının ardından birçok partinin hayata geçtiğini dile getiren Davutoğlu, "Yeni partiler hayırlı olsun, burası yiğit meydanı. Herkes siyaset sahnesine çıkar, halkın önüne çıkar. İşte biz, halkın önünde de değil, içindeyiz. Toplumumuzun kılcal damarlarına kadar her bir ilinde, ilçesinde, beldesinde, köyünde, mahallesinde örgütlenene kadar teşkilatımıza durmak haramdır." diye konuştu.

Kongrelerinin bir formalitenin yerine getirilmesi için yapılmadığını, kongrelerin bir istişare, sohbet, muhasebe vesilesi olduğunu anlatan Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece kongrede değil, sürpriz ziyaretlerle vatandaşları tek tek dinleyerek de muhasebe yapıyorum. Ardahan'da hayvancılık üzerine konuştuk. Sonra Batman'a gittik orada Güneydoğu'nun işsiz gençlerini konuştuk. Alanya'da yörük pazarına girdik, muz, domates üreticilerinden turizm sektörüne kadar her şeyi dinledik. Diyarbakır'a gittik, esnafla konuştuk. Bugün de Bartın'da, geldiğimiz andan itibaren esnafla konuşuyoruz, halkla dertleşiyoruz."

Anadolu'yu sokak sokak gezerek vatandaşlarla buluşacaklarını kaydeden Davutoğlu, "Biz milletin sesi, nefesi olacağız. Son iki haftada Anadolu'da gördüğüm manzara bana büyük ümit veriyor. Geçen sene yeni bir siyasi hareketi başlatma fikri; bugün düşünce olmaktan çıkmış, eyleme dönüşmüştür, ete kemiğe bürünmüştür ve milletimizin kalbine, yüreğine girmiştir. Yönlendirilmiş anketler sizi yanıltmasın. En büyük anket sokak anketidir. Biz o anketin, sokakların arasından geldik. İnşallah önce etkin bir muhalefet, sonra da vakur ve milletin çıkarını koruyan dürüst, temiz bir iktidar olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA