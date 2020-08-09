Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin kongresine katıldı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bizden aldıkları cesaretle nice partiler kurulmaya başladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bizden aldıkları cesaretle nice partiler kurulmaya başladı. Kurulsun, onlar da hayırlı olsun. Memlekete kim güzel bir şey getirirse herkese saygı gösteririz. Bizde kimseyi suçlamak yok." dedi.

Davutoğlu, bir düğün salonunda partisince düzenlenen il kongresinde yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın medeniyetlere yol gösteren aziz bir şehir olduğunu, Diyarbakır'dan güç aldıklarını söyledi.

"Işık doğudan yükselir" diyerek Batman'dan başlattıkları il kongrelerine Ardahan, Şanlıurfa ve Şırnak'tan sonra Diyarbakır'da devam ettiklerini dile getiren Davutoğlu, "Kuramaz dedikleri Gelecek Partimizi kısa sürede kurduk. Şimdi bizden aldıkları cesaretle nice partiler kurulmaya başladı. Kurulsun onlar da hayırlı olsun. Memlekete kim güzel bir şey getirirse herkese saygı gösteririz. Bizde kimseyi suçlamak yok." diye konuştu.

Davutoğlu, tarih boyunca Diyarbakır ve bulunduğu coğrafyanın büyük acılar yaşadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzunca bir süre karanlık olaylar yaşandı. Faili meçhuller, hukuksuzluklar, haksızlıklar. Bölgemiz bu acıları tecrübe ederek yaşadı. On yıllar boyunca insan onuru ve hakları ayaklar altına alındı. Çok acılar, sıkıntılar çektiniz ama umudunuzu da tebessümünüzü de hiç kaybetmediniz. Bizler de bu acıları unutmuş değiliz. Ülkemizin ve Diyarbakır'ımızın acılarını en yakından hissettik. Bir akademisyen, bir ilim adamı, bir vatandaş, devlet adamı olarak hissetmiş ve ülke yönetiminde bulunduğu süre boyunca bu acıların bir daha yaşanmaması için çaba sarf etmiş bir kardeşinizim. Bütün unvanlar, makamlar geride kaldı. Ama biz ezeli ve ebedi kardeşler olarak Diyarbakır'dayız."

Bölgede yaşanan terör saldırılarına değinen Davutoğlu, "Bir taraftan PKK terörü diğer taraftan bu terörden beslenenler sizlere, ülkemize ve milletimize huzuru, adaleti ve insan onuruna yakışır bir hayatı çok gördüler." diye konuştu.

"Korku ve tabudan hukuk ve adalet çıkmaz. Korkulara ve tabulara teslim olanların geleceği olmaz." ifadelerini kullanan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Kürt meselesi esas olarak ülkemizdeki demokratik hakların eksikliğinden ve bu eksikliğin istismar edilmesinden kaynaklanmıştır. Sorunu yaşatan Kürt vatandaşlarımızın varlığı değil, geçen yüzyılda yaşanan parçalanmaların yüklediği abartılı korkular ve bu korkulardan kaynaklanan kısıtlamalar ve kısıtlamaları istismar eden terör faaliyetleridir. Biz Gelecek Partisi olarak bu kıskacı kırmaya geliyoruz."

Davutoğlu daha sonra Sur ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA