Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Ardahan kongresinde konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Ardahan kongresinde konuştu Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Yeni bir muhalefet anlayışı geliştiriyoruz, Ankara'da muhalefet yapmayacağız. Küçük büyük demeden her şehirde olacağız." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Ardahan kongresinde konuştu Açıklaması
28.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:53

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Yeni bir muhalefet anlayışı geliştiriyoruz, Ankara'da muhalefet yapmayacağız. Küçük büyük demeden her şehirde olacağız." dedi.

Davutoğlu, Ardahan'ın Kura Nehri kıyısındaki açık alanda yapılan il kongresinde yaptığı konuşmada, katılım sağlayan partililer ve Ardahanlılara teşekkür etti.

Kongrelerinin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Davutoğlu, "Söz vermiştik geldik. Ardahan bizi kucakladı. Bugün hafta içinde sıcak bir günde kongremizi gerçekleştiriyoruz. Teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihimizin en kritik dönemlerinden geçiyoruz. Çok büyük sıkıntılarla karşı karşıyayız. Dünyada bir kriz var, bu kriz ülkemizi de etkiliyor." diye konuştu.

Gelecek Partisi olarak hiçbir yanlışlık karşısında susmayacaklarını aktaran Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Siyasette önemli olan gönül kanalıdır. Halkın gönlünden düşenler itibar kaybediyor. Bizler ise halkımızla gönül kanallarımızı sabit tuttuğumuz için Ardahan'dayız. Geçen hafta Batman'daydık. Arka arkaya kongrelerimizi yapacağız. Bizler Ardahan'ın yüreğini, kalbini kazanmaya geldik. Yeni bir muhalefet anlayışı geliştiriyoruz, Ankara'da muhalefet yapmayacağız. Küçük büyük demeden her şehirde olacağız. Halkımızla diz dize oturacağız, kendisini dinleyeceğiz. Halkın ihtiyaç ve taleplerini gündeme getireceğiz."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı Güncel
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Güncel
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun? Spor
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor 3. Sayfa
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı Politika
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu 3. Sayfa
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurban boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurban boğayı sokarak telef etti
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra boğazına dayadığı silahla intihar etti
Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra boğazına dayadığı silahla intihar etti
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Koronavirüs testi için cezaevinden çıkan hükümlüyü, kocası hastane önünden kaçırdı
Koronavirüs testi için cezaevinden çıkan hükümlüyü, kocası hastane önünden kaçırdı
HDP'den ihraç edilen vekilin cinsel saldırıda bulunduğu kadın TBMM'de dinlenecek
HDP'den ihraç edilen vekilin cinsel saldırıda bulunduğu kadın TBMM'de dinlenecek
Gece yarısı feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Gece yarısı feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Takımdan ayrılması beklenen Younes Belhanda için Galatasaray'a teklif gelmedi
Takımdan ayrılması beklenen Younes Belhanda için Galatasaray'a teklif gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika: BDDK, yurt dışı yerleşiklere getirilen TL işlem kısıtlamasını şartlı olacak kaldırdı
Son Dakika: BDDK, yurt dışı yerleşiklere getirilen TL işlem kısıtlamasını şartlı olacak kaldırdı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Hande Erçel Şeyma Subaşı Seyfi Dursunoğlu
Spor Gökhan Gönül Abdullah Avcı Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha Türk İzmir Beşiktaş
Şu an buradasınız: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Ardahan kongresinde konuştu Açıklaması - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 15:02:53. #1.14#
title