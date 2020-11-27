Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
27.11.2020 17:19 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:22
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim. Bütün hastalarımıza Rabbim'den acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı