Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

27.11.2020 17:19 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:22
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim. Bütün hastalarımıza Rabbim'den acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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