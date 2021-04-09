Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Nizip'te parti binasının açılışına katıldı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Nizip'te parti binasının açılışına katıldı

Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Politika
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Nizip'te parti binasının açılışına katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Nizip ilçe başkanlığı binasını hizmete açtı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Nizip ilçe başkanlığı binasını hizmete açtı.

Cuma namazını Hatice Kübra Camisi'nde kılan Davutoğlu, namaz sonrasında camiden çıkan vatandaşlarla sohbet etti.

Mustafa Kökmen Bulvarı üzerindeki parti binasının açılışını gerçekleştiren Davutoğlu, partilerinin kapılarının herkese açık olduğunu belirtti. Davutoğlu, "Derdi sıkıntısı olan her vatandaşımız rahatlıkla partimize gelebilir, bizlere ulaşabilir." dedi.

Ahmet Davutoğlu daha sonra Atatürk Bulvarı üzerinde vatandaşları otobüsten selamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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