Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının gerekli önlemler alınarak kaldırılmasını istedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması Açıklaması
08.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:15

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının gerekli önlemler alınarak kaldırılmasını istedi.

Gelecek Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üç aydır devam eden koronavirüsle mücadele sürecinde kademeli normalleşme safhasına geçildiğini anımsatan Davutoğlu, olası ikinci dalganın önlenebilmesi için Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda kontrollü hayat tarzının dikkatle korunması gerektiğini vurguladı.

65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik önlemleri değerlendiren Davutoğlu, şunları kaydetti:

"İktidarın 65 yaş üstündeki insanımız için alabildiği tek önlem sokağa çıkma yasağı olmuştur. Bu, neye benziyor biliyor musunuz? Okul olmadan milli eğitim bakanı olmak, hastane olmadan sağlık bakanı olmakla aynı şey. 65 yaş üstü için önlem alamıyorsunuz, özel düzenleme yapamıyorsunuz, sadece evlerine hapsediyorsunuz. Bunu da salgınla mücadele etmek sanıyorsunuz. Bir an önce bu yasağı gerekli önlemleri alarak kaldırın."

Normalleşmenin aynı zamanda siyasetin normalleşmesi olduğunu savunan Davutoğlu, "Milletvekillerinin cezaevine gönderilmesi bir adalet arayışından değil, tamamen artık siyaset üretemeyen, bu ülke için taş üstüne taş koyamayan iktidarın tıkanmasından dolayıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi etkileyen çöl sıcaklarının geçen hafta özellikle Akdeniz Bölgesi'nde çiçeklenme dönemindeki narenciye üretiminde ciddi hasarlara sebep olduğunu kaydeden Davutoğlu, oluşabilecek ürün kayıplarının TARSİM desteklemesi kapsamında telafi edilmesi gerektiğini belirtti.

Davutoğlu, Ayasofya'nın fethin sembolü olduğuna dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı çıksın, Ayasofya'nın açılmasının niçin tezgah olduğunu millete açıklasın. Ardından bu tezgahın nasıl bozulduğunu da bizlere bir anlatsın.

Sonra oturur, Ayasofya'nın açılması konusunu hep beraber konuşuruz." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor Haber
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı Haber
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum Haber
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
İlçeye 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! 'Pılını pırtını toplayan buraya geliyor'
İlçeye 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! "Pılını pırtını toplayan buraya geliyor"
Son dakika: Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş, pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ni bastı
Son dakika: Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş, pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ni bastı
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Kağıt toplayıcı erkek çocuğu istismar eden zanlı, esnafın dikkatinden kaçamadı
Kağıt toplayıcı erkek çocuğu istismar eden zanlı, esnafın dikkatinden kaçamadı
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Eğlence merkezinin otoparkında düzenlenen 'Araç partisi'nde sosyal mesafe hiçe sayıldı
Eğlence merkezinin otoparkında düzenlenen 'Araç partisi'nde sosyal mesafe hiçe sayıldı
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya...
Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkartan 2 çocuk babası hayatını kaybetti
Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkartan 2 çocuk babası hayatını kaybetti
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
İstanbul'da olaylı gece! Cinnet getiren kadın kocasını bıçakladı, çocuğunu 11'nci kattan atmak istedi
İstanbul'da olaylı gece! Cinnet getiren kadın kocasını bıçakladı, çocuğunu 11'nci kattan atmak istedi
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Evde canı sıkılan 12 yaşındaki İsmail, robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı
Evde canı sıkılan 12 yaşındaki İsmail, robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı
Şirketleri batan kardeşler birbirine düştü! Mahir Rıfat'ı, Selman da Mahir'i vurdu
Şirketleri batan kardeşler birbirine düştü! Mahir Rıfat'ı, Selman da Mahir'i vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Leyla Güven Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Şahin Şerifoğulları
Magazin Sibel Can Simge Sağın İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Jose Sosa Metin Oktay Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 15:18:37. #1.14#
title