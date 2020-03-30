Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan koronavirüs değerlendirmesi
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Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan koronavirüs değerlendirmesi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bugün her şeyden önce evine ekmek götürmek konusunda sıkıntı yaşayan insanlarla empati yapmak durumundadır yöneticiler, hepimiz yapmak durumundayız." dedi.

30.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:05
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan koronavirüs değerlendirmesi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bugün her şeyden önce evine ekmek götürmek konusunda sıkıntı yaşayan insanlarla empati yapmak durumundadır yöneticiler, hepimiz yapmak durumundayız." dedi.

Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere, partisinin gündeme ilişkin değerlendirme ve önerilerini paylaştı.

Her hafta benzer yayınlarla yapıcı eleştirilerini ve yapılması gerekenler konusunda kanaatlerini paylaşacaklarını belirten Davutoğlu, eleştirilerden ve uyarılardan kimsenin rahatsız olmaması gerektiğini söyledi. Davutoğlu, "Çünkü aynı geminin içindeyiz, kimsenin başarısızlığı bizi memnun etmez ama başarısızlığın bedelini hepimiz ödeyeceksek hesap sormak, hesap sorulabilir olmak demokrasinin olmazsa olmaz şartlarındandır." değerlendirmesini yaptı.

Kriz yönetimlerinde ilk şartın duygudaşlık oluşturmak olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Bugün her şeyden önce evine ekmek götürmek konusunda sıkıntı yaşayan insanlarla empati yapmak durumundadır yöneticiler, hepimiz yapmak durumundayız." ifadesini kullandı.

İletişim konusunda da doğru bir stratejinin takip edilmesi gerektiğini belirten Davutoğlu, iletişim yönetiminin tek taraflı propagandayla olmayacağını söyledi.

Sosyal medyada hemen her şeyin provokatif şekilde yayılabileceğine dikkati çeken Davutoğlu, bu provokasyonları engellemenin yolunun bilgileri açık ve şeffaf bir şekilde toplumla paylaşmak olduğunu dile getirdi. İlgili bütün tarafların sürece katılması ve dışlanmaması gerektiğini aktaran Davutoğlu, sorumluluk paylaşılmadığı anlarda toplumsal bir bilincin oluşturulmasının mümkün olmadığının altını çizdi.

Davutoğlu, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının her şeyden önce gözetilmesi gerektiğini kaydetti.

İnfaz düzenlemesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Davutoğlu, "Ne karar alınırsa alınsın anayasal eşitlik ilkelerine riayet edilmeli ve mümkün olduğu kadar acil durumda olan hamile ve çocuklu kadınlara, yaşlılara ve ağır hastalara öncelik verilmelidir." açıklamasında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan koronavirüs değerlendirmesi

Kaynak: AA

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan koronavirüs değerlendirmesi

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