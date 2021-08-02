Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Manavgat'taki yangın bölgesinde inceleme yaptı Açıklaması
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Manavgat'taki yangın bölgesinde inceleme yaptı Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Manavgat'taki yangın bölgesinde inceleme yaptı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınları nedeniyle zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınları nedeniyle zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Davutoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere, bugün yüreklerin dağlandığı, ülkenin 21 vilayetini kapsayan yangınların meydana geldiğini söyledi.

Manavgat'taki yangının en yoğun hissedildiği bölgedeki afetzedeler ve mağdurlarla bir araya geldiklerini anlatan Davutoğlu, "Gördüğümüz tablo vahimdir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı olan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Mallarını, mülklerini kaybeden vatandaşlarımızın bir an önce mallarına, evlerine kavuşmalarını diliyorum." dedi.

Davutoğlu, yangınlarda çok sayıda hayvanın da telef olduğunu, ortaya çıkan manzaranın yürekleri dağladığını dile getirdi.

Yangının birçok bölgede etkili olduğu belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Gün, birlik ve beraberlik günüdür, hep beraber bu zorlukları aşacağız. Aşmamız için iyi bir koordinasyon ve bütün birimlerimizin, merkezi ve yerel yönetimlerimizin hep beraber omuz omuza çaba göstermesi gereken bir dönemdeyiz. Bütün bu afetlerde belki de en önemli hususlardan biri psikolojik unsurdur. Bazı bölgelerimizde sel, bazı bölgelerimizde yangın afetiyle karşı karışa kaldık. Her an deprem felaketiyle de karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye'nin elde ettiği tecrübeyi bu tür krizlerde göstermek için bütün kurumların çaba göstermesi lazım."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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