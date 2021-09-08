Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kuşadası'nda partisinin ilçe başkanlığını açtı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kuşadası'nda partisinin ilçe başkanlığını açtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kuşadası'nda partisinin ilçe başkanlığını açtı
Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret eden Davutoğlu, ardından ilçe merkezinde esnafla bir araya geldi.

Kahramanlar Caddesi'nde Gelecek Partisi Kuşadası İlçe Başkanlığı binasının açılışını yapan Davutoğlu, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için partiyi kurduklarını söyledi.

Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Gelecek Partisi, bütün bir ülkenin karamsar bir döneme girdiği günlerde, 2019 Aralık ayında kuruldu. Gönül isterdi ki Cumhuriyetimizin 100. yılını çok daha güzel günlerle karşılamak isterdik. Biraz önce birçok hemşehrimiz adaletsizlikten, pahalılıktan, eşitsizlikten ve her yere sirayet etmiş yolsuzluklardan şikayet etti. İşte biz bütün bu kötü gidişe son vermek için Gelecek Partisini kurduk. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılına yeni bir anlayışla, yeni bir siyasi ahlakla, yeni bir ekonomik refahla ve yeni bir birlik beraberlik bilinciyle gireceğiz."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kuşadası'nda partisinin ilçe başkanlığını açtı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kuşadası'nda partisinin ilçe başkanlığını açtı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kuşadası'nda partisinin ilçe başkanlığını açtı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kuşadası'nda partisinin ilçe başkanlığını açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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