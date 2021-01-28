Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da parti teşkilatlarının açılışına katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Beyşehir, Seydişehir ve Yalıhüyük ilçe teşkilatlarının açılışını yaptı.

Davutoğlu, Beyşehir'deki açılışta yaptığı konuşmada, memleketi Konya'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Kentteki temeli atılan bazı yatırımların hizmete girmediğini savunan Davutoğlu, bu projelerinin 2019 yılında tamamlanması gerektiğini öne sürdü.

Davutoğlu, iktidara en büyük desteği Konyalıların verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yatırımlar 2016'da bıraktığımız gibi duruyor. Artık sorma vakti gelmiştir, neden bizim hizmetlerimiz aksıyor da 3-5 müteahhidin paraları hiç kesilmiyor, kaynakları hiç aksamıyor. Biz adalet için yola çıktık. Ben bu toprakların çocuğuyum. Konyalıların dediği gibi 'Davutların Ahmedim.' Siyasete nasıl girdiysem öyle bıraktım. Şimdi de yarım bıraktığımız işleri tamamlayacağız. Hep beraber TBMM'ye gideceğiz, onlar istemese de hep beraber gideceğiz. İktidara geleceğiz ve çiftçimizin, esnafımızın, işçimizin hakkını, hukukunu koruyacağız."

Davutoğlu, girdi fiyatlarında üreticinin aleyhinde artışlar yaşandığını kaydetti.

Açılışın ardından esnafı da ziyaret eden Davutoğlu, daha sonra Seydişehir ve Yalıhüyük'te parti teşkilatlarının açılışına katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan