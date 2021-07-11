Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kocaeli'de partililerle piknikte bir araya geldi Açıklaması
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kocaeli'de partililerle piknikte bir araya geldi Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kocaeli'de partililerle piknikte bir araya geldi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, partililerle piknikte bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, partililerle piknikte bir araya geldi.

Partisinin Kocaeli İl Başkanlığınca düzenlenen piknik programına katılan Davutoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'yi büyük ve kuşatıcı bir çınarın altında buluşturmak için yola çıktıklarını söyledi.

Kendilerinin büyük bir gelecek ailesi olduğunu ifade eden Davutoğlu, bu anlamda Türkiye'yi dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldiklerini kaydetti.

Davutoğlu, ülkenin yeni bir bahara ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Bu karamsarlık bulutlarını dağıtacak yiğit kadroya ihtiyacımız var. İşte o kadrolar, Gelecek Partisinin kadroları altında buluştu. Kocaeli ve Gebze'nin, kendine has özellikleri var. Kocaeli de Gebze de Türkiye'nin aynasıdır. Bütün Türkiye, Kocaeli ve Gebze'de buluşmuş, işte Kocaeli ve Gebze'nin önemi budur." diye konuştu.

Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri rahmetle anan Davutoğlu, partilerinin, dünyanın herhangi bir yerinde bir daha buna benzer katliamlar yaşanmaması için elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı.

Davutoğlu, Gelecek Partisi iktidarını kuracaklarını kaydederek, bu hedef için çalıştıklarını dile getirdi.

Programın sonunda Davutoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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