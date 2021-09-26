Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il başkanlığının açılışını yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il başkanlığının açılışını yaptı

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Politika
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il başkanlığının açılışını yaptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı.

KIRŞEHİR (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Kırşehir Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret eden Davutoğlu, esnafın sorunlarını dinleyerek alışveriş yaptı.

Atatürk Caddesi'ndeki parti binasının açılışına katılan Davutoğlu, yaptığı konuşmada, Kırşehir'de güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Kırşehirli hemşehrilerimiz bizi çok özlemişler, biz de onları özledik. Çok güzel bir kongre yaptık. Ziyaretlerimizde hep şikayetler dinledik. Ürününün karşılığını alamayan çiftçimizle karşılaştık. Esnafımız siftahsız dükkan kapattığını söyledi." dedi.

Anadolu insanının başını dik tutması ve ayağa kalkması için Gelecek Partisi'ni kurduklarını ifade eden Davutoğlu, "Hiç ümitsizliğe kapılmayın. Ahi Evran'ın kültürü tekrar egemen olacak. Nasıl Kırşehir'e tohum şehri demişsem Anadolu'nun bağrına bir gelecek tohumu attık. Bu tohum bir çınar olarak yükselecek ve bütün bir milleti topluca kalkındıracak inşallah." diye konuştu.

Davutoğlu, konuşmasının ardından partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il başkanlığının açılışını yaptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il başkanlığının açılışını yaptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il başkanlığının açılışını yaptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il başkanlığının açılışını yaptı

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Joe Biden Vladimir Putin
Magazin Düm Tek Tek Kerem Kamışlı
Spor Muslera Abdullah Avcı Mustafa Şentop Şenol Güneş Mehmet Topal Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Emmanuel Macron Gazeteler Güzel Sözler Namaz Vakitleri Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il başkanlığının açılışını yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 19:02:55. #1.12#