Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il kongresine katıldı - Haberler
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il kongresine katıldı

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Politika
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il kongresine katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Biz Anadolu topraklarına tekrar ümit vermeye, ümit yaprağını tekrar yeşertmeye geliyoruz.

KIRŞEHİR (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Biz Anadolu topraklarına tekrar ümit vermeye, ümit yaprağını tekrar yeşertmeye geliyoruz." dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret eden Davutoğlu, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Davutoğlu, ziyaretlerin ardından Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Gelecek Partisi Kırşehir İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Davutoğlu, yaptığı konuşmada, Kırşehir'in Ahi Evran Veli ve Aşık Paşa gibi Anadolu'nun önemli değerlerini barındırdığını ifade ederek, Balkanlar'dan Asya'ya kadar bütün gönül coğrafyasında Ahi Evran'ın izlerinin olduğunu söyledi.

Ahi Evran'ın eline, beline, diline sahip çıkmayı öğütlediğini anlatan Davutoğlu, onun "kapını, kalbini ve alnını açık tut" ilkelerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Davutoğlu, gelecek dönemde iki siyaset anlayışının yarışacağını belirterek, "Biri kalplerinin kapılarını diğerlerine kapatanlar, diğerleri kalplerinin kapılarını sonsuza kadar açanlar. Biz ikincilerdeniz." diye konuştu.

Başbakanlığı döneminde siyasi ahlak yasası çıkarmayı istediğini dile getiren Davutoğlu, siyasete giren ilçe başkanından belediye başkanına, başbakandan cumhurbaşkanına herkesin mal beyanı vermesini istediğini ancak bunun başarıya ulaşmadığını söyledi.

Kırşehir sokaklarında dolaşırken bir vatandaşın "Bize umut olun" dediğini aktaran Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Kalbimizi açık tutacağız, kimseyi dışlamayacağız. Gelecek Partisi'nin çınarı altında herkesi birleştireceğiz. Kapımızı ve soframızı açık tutacağız, halkın bizim kapımızdan uzak kalmasına izin vermeyeceğiz ve alnımızı açık tutacağız. O yüzden bu sene şubat ayında temiz siyaset belgesi ilan ettik. Şimdi de beyaz gömleklerimizle çıkıyoruz her yere. Temiz bir siyaseti bu ülkede inşa edeceğiz. İşte Ahi Evran'ın çocukları, gençler, biz Anadolu topraklarına tekrar ümit vermeye, ümit yaprağını tekrar yeşertmeye geliyoruz."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il kongresine katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il kongresine katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il kongresine katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırşehir'de partisinin il kongresine katıldı

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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